ABD'de göçmen krizi devam ediyor

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Teksas eyaletinin ülkeye yasadışı şekilde giriş yapanları tutuklama yetkisi veren tartışmalı göçmen yasasını dondurma kararı aldı. Söz konusu karar, Anayasa Mahkemesi’nin yasanın yürürlüğe girmesini engellemeyi reddetme kararından birkaç saat sonra verildi.

Yasa, benzerleriyle kıyaslandığında ülkedeki en sert yasalardan biri olarak değerlendiriliyor ve eyalette bulunan yetkililere, yasadışı geçiş yapanları tutuklama yetkisi veriyordu.

BIDEN YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

Meksika, yeni yasa kapsamında sınır dışı edilecek kişilerden herhangi birini kabul etmeyeceğini aktarmıştı. Joe Biden yönetimi de, söz konusu yasaya karşı çıkmış ve bu kararın anayasal olmadığını iletmişti.

ABD Anayasa Mahkemesi ise, Teksas eyaletinde sınırı yasadışı yollarla geçen kişilerin tutuklamasına imkan tanıyan yasayı engellemeyi kabul etmemişti.

Biden yönetimi yaptığı başvuruda yasanın, federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale ettiğini ve Anayasa’yı ve federal yasaları ihlal ettiğini ifade etti.

SEÇİM ÖNCESİNDE GÖÇMEN TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, SB 4 olarak bilinen yasa tasarısını geçtiğimiz Aralık ayında imzalamış ve eyalette görevli güvenlik güçlerine ABD’ye yasadışı olarak girdiğinden şüphelenilen kişilerin tutuklanması yetkisi vermişti.

Teksas’a yasadışı olarak girilmesini suç olarak kabul eden bu yasa, bu suçu işleyen kişilere 180 gün ila 20 yıl hapis cezası verilmesini kabul ediyordu. Ayrıca, hakimlerin, göçmenlerin Meksika’ya dönmesi yönünde karar vermesini ve bu karara uymayanların 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması da yasada yer alıyordu.

Teksas Valisi 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, Demokrat Başkan Biden’ın ülkeye yasadışı girişi suç sayan federal yasaları uygulamadığını, Teksas’ın başının çaresine bakmak zorunda kaldığını ve bu nedenle böyle bir yasaya ihtiyaç olduğunu iletmişti.

ABD-Meksika sınırında yaşanan göçmen krizi, seçimler yaklaşırken siyasetteki en çok tartışılan konulardan birine dönüştü. Başkan Biden’ın ABD-Meksika sınırını yasadışı şekilde geçerken yakalanan rekor sayıdaki sığınmacının yarattığı krizi yönetme şekli, Cumhuriyetçilerin hedefi haline geldi.