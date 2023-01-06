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Vize ücretlerine fahiş zam teklifi

ABD'de çalışmak isteyen misafir işçiler ve ülke içinde yeşil kart (green card) başvurusu yapmak isteyenler için Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) teklif ettiği yeni ücretler bazı kategoriler için iki katından fazla oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:48
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ABDde göçmenlik kurumu vize ücretlerine fahiş zam teklifinde bulundu

Vize ücretlerine fahiş zam teklifi
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İç Güvenlik Bakanlığına bağlı USCIS tarafından hazırlanan fiyat taslağında, yeşil kart gibi bazı kategorilerin başvuru işlem harçları için yüzde 130'a varan, ortalamada ise yüzde 40'ı aşan artışlar göze çarptı.

USCIS Direktörü Ur Jaddou, uzun süredir üzerinde çalışıldığı bilinen fiyat güncellemesinin, "müşteri hizmetleri operasyonlarının iyileştirilmesine ve gelen iş yükünün yönetilebilmesine" olanak sağlayacağını belirtti.

Teklifin onaylanması durumunda, ABD içinde geçici vizeden yeşil kart statüsüne başvurmak isteyenler mevcut ücret olan 1760 dolar yerine yaklaşık 3 bin 500 dolar ödemek durumunda kalacak ve 4 kişilik göçmen bir aile için bir eş ve iki çocuğu ABD'ye getirmenin işlem maliyetleri 10 bin doları geçebilecek.

ABD'de geçici yasal çalışma hakkı tanıyan H-1-B uzmanlık meslek vizesi başvuru ücreti de yeni dönemde 460'tan 780 dolara, şirket içi transfer vizesi L-1 460'tan 1385 dolara, üstün yetenek vizesi O-1 ise 460'tan 1055 dolara yükselecek.

MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

USCIS tarafından sunulan yeni fiyat taslağının yürürlüğe girmesi için İdari Usuller Yasası tarafından zorunlu kılınan belirli bir sürecin izlenmesi gerekiyor.

Kanun, teklifin yayınlanmasının ardından tepkilerin alınması için 60 günlük bir süre öngörürken, bu sürece müteakip teklif değiştirilebiliyor veya geri çekilebiliyor.

Değişiklik veya iptal söz konusu olmazsa, yeni fiyatların mayıs ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2016'dan bu yana başvuru ücretlerinde hiç artış yapmayan USCIS resmi bir kurum olsa da bütçesinin yaklaşık yüzde 96'sını söz konusu dosyalama ücretlerinden karşılıyor.

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