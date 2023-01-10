﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar

ABD’de gündem olacak bir olay meydana geldi.
Olay 8 Ocak Pazar günü Avustralya'nın Victoria kentinde medyana geldi.
Elde edilen bilgilere göre, arabada uyuyan iki yaşındaki oğlunu birkaç dakikalığına yalnız bırakan adam döndüğünde çocuğunu bulamadı.
Kısa süreliğine markete giren baba arabayı çalışır durumda bıraktı.
Durumu fırsat bulan hırsızlar ise içinde bebek bulunan arabayı alıp kaçtı.
Video sosyal medyada viral oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.