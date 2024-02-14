ABD'de İçişleri Bakanı görevden alındı. 150 yıl aradan sonra bir ilk

ABD 5 Kasım başkanlık seçimlerine doğru ilerlerken, siyasi çevrelerde tansiyon artıyor. İçişleri Bakanı Aljeandro Mayorkas, Temsilciler Meclisi tarafından dün gece, 214'e 213, tek fark oyla görevden alındı.

150 YIL SONRA BİR İLK

Böylece Maykoras son 150 yılda görevden alınan ilk bakan oldu.

Mayorkas’ın görevden alınması, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi üyelerin, bakanı görevden alma girişimlerinin başarısız olmasının ardından bir hafta sonra gerçekleşti. Cumhuriyetçiler, Mayorkas’ı ABD göçmenlik yasalarını uygulamamakla suçladılar. Ayrıca, ABD-Meksika sınırında rekor seviyede göçmen akışına neden olduğunu ve Kongre’ye yanıltıcı bilgi verdiğini iddia ederek, iki görevden alma maddesini onayladılar.

Cumhuriyetçi çoğunluğun kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü, Demokrat Parti lideri Başkan Joe Biden’ın en üst düzey sınır yetkilisi olan Mayorkas’ı, 213’e karşı 214 oyla görevden alma kararı aldı. Bu oylama, ABD tarihinde sadece ikinci kez ve yaklaşık 150 yıl sonra ilk kez, Temsilciler Meclisi’nin bir başkanın kabinesinden bir üyeyi görevden alması anlamına geliyor.

Ancak, Demokratların kontrolündeki Kongre’nin Mayorkas’ı görevden alma kararı alması pek olası görünmüyor.

TRUMP’IN ANA SEÇİM KAMPANYALARINDAN BİRİ OLDU

Biden’ın 2021’de göreve başlamasından bu yana, rekor sayıda göçmen, Meksika sınırını yasadışı yollarla geçti ve eski Başkan Donald Trump, bu konuyu Biden’a karşı yürüttüğü kampanyanın ana konularından biri haline getirdi.

Salı günkü oylama, Meclis Başkanı Mike Johnson’ın geçen hafta benzer bir girişimde bulunmasının ardından geldi. Kanser tedavisi gördüğü için geçen haftaki oylamaya katılamayan Cumhuriyetçi Temsilci Steve Scalise, Salı günkü oylamada belirleyici oyu kullandı.

Cumhuriyetçiler, Meclis’te 219-212 gibi zayıf bir çoğunluğa sahip.