ABD'de idam mahkumundan nitrojenle infaza dava

ABD’nin Alabama eyaletinde, idam cezasına çarptırılan bir mahkum, eyalette geçen ay gerçekleştirilen ve ülkede ilk defa nitrojen gazı kullanılarak yapılan bir infazın işkence olduğunu iddia ederek dava açtı. Mahkum David Phillip Wilson, nitrojen gazıyla infaz edilen Kenneth Smith’in, acı verici bir şekilde öldüğünü ve bu yöntemin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Wilson, 2004 yılında bir hırsızlık sırasında bir kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına mahkum edilmişti. Wilson, Alabama’daki federal bir mahkemeye başvurarak, nitrojen gazıyla infaz yönteminin durdurulmasını ve kendisine başka bir infaz yöntemi seçme hakkı tanınmasını istedi.

Wilson’un avukatları, dava dilekçesinde, nitrojen gazıyla infazın, mahkumun solunumunu durdurarak ölümüne neden olduğunu, ancak bu süreçte mahkumun boğulma, boğaz yanması, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, korku, panik ve acı gibi çeşitli semptomlar yaşayabileceğini belirtti. Avukatlar, bu yöntemin, mahkumun “zalimce ve olağan dışı cezalandırılmasını” yasaklayan anayasanın sekizinci maddesine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Avukatlar, dava dilekçesinde ayrıca, 26 Ocak’ta nitrojen gazıyla infaz edilen Kenneth Smith’in infazının, eyalet yetkililerinin iddia ettiği gibi hızlı ve insani bir ölüm sağlamadığını, aksine Smith’in infaz sırasında “şiddetli bir şekilde titrediğini” ve “sarsıldığını” gösteren tanık ifadelerine yer verdi. Avukatlar, bu durumun, nitrojen gazıyla infaz yönteminin, “insan deneyi” niteliğinde olduğunu ve mahkumların hayatını riske attığını gösterdiğini savundu.

Wilson’un avukatları, mahkemeden, nitrojen gazıyla infaz yönteminin yasaklanması, Wilson’a başka bir infaz yöntemi seçme hakkı verilmesi ve eyalet yetkililerinin nitrojen gazıyla infaz yöntemini geliştirmek için yaptıkları çalışmaların durdurulması yönünde karar vermesini talep etti.