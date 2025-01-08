ABD'de ilk trafik yoğunluğu ücreti uygulaması New York'ta başladı

ABD'de dikkat çeken uygulama resmen başladı. Daha önce İstanbul için düşünülen plan, ABD'nin New York şehrinde uygulamaya kondu.

Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla ABD'deki 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

Uyarı levhaları asılırken, sürücülerin takibini sağlayacak kameralar da aktif hale getirildi.

Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.