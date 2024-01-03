ABD’de imama cami önünde silahlı saldırı. İmam ağır yaralandı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Newark kentinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir imama, cami önünde silahlı saldırı düzenlendi. Konuyal alaklaı açıklama yapan eyalet polisi, silahlı saldırının yerel saatle 06.00 sıralarında Masjid Muhammad-Newark Camii dışında gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu imamın ağır şekilde yaralandığı açıklandı.

Saldırıya maruz kalan imamın Hasan Şerif olduğunu açıklayan New Jersey Valisi Phil Murphy, "Dualarım İmam Hasan Şerif ile birlikte" diye konuştu.

Murphy, saldırıyı kim veya kimler tarafından hangi nedenle gerçekleştirildiğinin henüz tespit edilemediğini belirterek, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Saldırının Müslümanların kendilerine karşı nefret suçları ve şiddet olaylarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde yapıldığının altını çizen Murphy, “Müslüman toplumunu ve tüm inançlardan insanları, özellikle ibadethanelerimizin içinde veya yakınında tüm sakinlerimizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda temin etmek istiyorum” dedi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin ise, "Bu soruşturma devam ediyor, ancak şu anda suçun nefret suçu olduğunu gösteren herhangi bir bilgiye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey Sözcüsü Dina Sayedahmed ise konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamasında, "Bu olaydan derin endişe duyuyoruz ve imamın bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu olaydan bağımsız olarak her zaman olduğu gibi, tüm camilere kapılarını açık tutmalarını, ancak özellikle son zamanlarda artan Müslüman karşıtı olaylar göz önüne alındığında temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.