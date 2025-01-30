ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalışla 207 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 212 bin 500'e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Ocak ile biten haftada 42 bin azalışla 1 milyon 858 bin oldu.

ABD ekonomisi beklentilerin altında yüzde 2,3 büyüdü