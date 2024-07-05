ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de istihdam verileri açıkladı

Amerika'da istihdam verileri kritik seviyenin üstünde geldi. ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayının istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 206 bin kişi arttı.

Piyasada, tarım dışı istihdam verisinin 190 bin kişi olması bekleniyordu. Ancak 16 bin kişi fazla çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre bu dönemde istihdam, kamu, sağlık, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artış olduğu gözlendi.

Bakanlık tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Bakanlık her iki ay için sırayla tarım dışı istihdamı nisanda 165 binden 108 bine mayısta da 272 binden 218 bine düşürdü.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

ABD'de işsizlik oranı, haziran ayında 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıktı. Böylece Kasım 2021'den bu yana kritik seviyeyi aştı ve en yüksek seviyeye ulaştı.

İşsizlik oranında bu dönem mayası ayında olduğu gibi yüzde 4 olması öngörülüyordu.

Böylece Amerika'daki işsiz sayısı, haziranda 162 bin kişi artarak 6 milyon 811 bine çıktı İş gücüne katılım oranındaki artış ise 0,1 puan artışla 62,6 olarak kayıtlara geçti. Haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermedi ve 34,3 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.