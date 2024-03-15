ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına dair ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, şubat ayında bir önceki aya oranla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Şubatta piyasa beklentilerine paralel artan ithalat fiyat endeksi, ocak ayında aylık yüzde 0,8 yükseliş kaydetmişti.

Endeks, şubatta 2023’ün aynı dönemine oranla ise yüzde 0,8'lik azaldı.

İhracat fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Yine bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen endeks, ocakta da yüzde 0,9 yükselmişti.

İhracat fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 gerileme gösterdi.