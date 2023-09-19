ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu

ABD'nin South Carolina eyaletinde önceki gün kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu. Pilot, uçak düşmeden önce paraşütle atlamıştı.

ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu

Yetkililer, F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

BBC'nin aktardığına göre, adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti.

Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.

F-35'İ BULMAK İÇİN HALKTAN YARDIM İSTENMİŞTİ

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada kaza için "aksilik" denildi, ayrıntı verilmedi.

Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer F-35 pilotunun ise Charleston Üssü'ne güvenli şekilde döndüğü duyuruldu.

İki F-35 uçağı, Atlantik Okyanusu kıyısı yakınlarında Beaufort şehrindeki bir filodaydı.

Yetkililer dün internet üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaybolan uçağın yerinin belirlenmesi konusunda halktan yardım talebinde bulunmuştu.

Charleston Üssü’nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, “Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın” denilmişti.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı Dünya
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı
Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi Ekonomi
Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi
Okan Buruk: Tüylerim diken diken oluyor Spor
Okan Buruk: Tüylerim diken diken oluyor
Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı Yaşam
Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Güncel
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum Güncel
Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum