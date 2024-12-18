ABD’de küçük uçak binaya çarptı: Ölüler var

Kaynak: İHA
ABD’de küçük uçak binaya çarptı: Ölüler var

ABD'nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Hawaii'nin başkenti Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı. Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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