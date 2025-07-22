ABD'de Meclis tatile çıkacak! Gündem Epstein davası...

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, CNN'e yaptığı açıklamada, kendi partisinden (Cumhuriyetçi Parti) üyelerin sunduğu ve Epstein'a ait ek dosyaların yayınlanmasını talep eden bir karar tasarısını, Temsilciler Meclisi'nin yaz tatili öncesi mesai yapacağı son hafta içinde sunma planı olmadığını söyledi.

"İnancım, yönetimin yaptıklarını yapabilmesi için alana ihtiyacı olduğu yönünde." diyen Johnson, ABD Kongresi'nin daha fazla eylemde bulunması gerektiği konusunu "değerlendireceklerini" ifade etti.

Johnson, "Ancak şu anda o noktada olduğumuzu sanmıyorum çünkü Başkan'la aynı fikirdeyiz." dedi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri ile Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump arasında "maksimum şeffaflık" konusunda hiçbir görüş ayrılığı olmadığını söyleyen Johnson, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de konuyu takip ettiğini söyledi.

Trump'ın Kongre'deki önemli destekçilerinden bazıları bir süredir, Epstein olayıyla ilgili şeffaflığı desteklediklerini göstermek için parti liderlerine oylama yapılması yönünde baskı yapıyordu.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ), Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı, WSJ'nin haberine tepki olarak, gazetenin sahibi Rupert Murdoch'a dava açmıştı.