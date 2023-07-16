ABD'de meydana gelen selde 3 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi kayboldu.

ABD'de meydana gelen selde 3 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi kayboldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde dün gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı araçların sürüklendiği selde 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi kayboldu.

Polis, vatandaşlara arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

YÜZLERCE UÇUŞ ERTELENDİ
Diğer taraftan New York'taki şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce uçuşun ertelendiği ya da iptal edildiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS) Connecticut, Batı Massachusetts, Vermont ve New Hampshire bölgeleri için sel, Massachussets ve New Hampshire sınırı için hortum uyarısında bulundu.

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