ABD'de mortgage faizleri uçuşa geçti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 31 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, geçen hafta mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 5,2 azalarak gerçekleşti. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 düşüş yaşadı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,05'ten yüzde 7,07'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,66'dan yüzde 6,75'e çıktı.

MBA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta gelen ekonomik büyüme verilerine rağmen mortgage faiz oranlarının bir miktar yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.