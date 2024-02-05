ABD’de nehir fırtınası alarmı. 11 milyon kişinin hayatı tehlikede

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de nehir fırtınası alarmı. 11 milyon kişinin hayatı tehlikede
ABD’de 11 milyon kişinin yaşadığı Kaliforniya eyaletinde ‘nehir fırtınası’ etkili oldu. Acil durum ilan edilirken, yüz binlerce ev elektriksiz kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde atmosferik nehir fırtınalar vurdu. Dün, eyaletin büyük bir kısmını vuran kasırga sebebiyle şehirlerde büyük tehditler oluştu. 1 milyona yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, Kaliforniya eyaleti genelinde bir iki gün boyunca sel baskınlarının yaşanabileceği konusunda uyardı.

8 BÖLGEDE ACİL DURUM

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 20 milyonu geçen nüfusuyla sekiz bölgede acil durum ilan etti. Fırtına için ‘tarihi bir fırtına olma potansiyeline sahip’ vurgusu yapıldı.

Acil durum ilan edilen şehirlerden biri de Los Angeles oldu.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgarlar, fırtınalar hatta kısa süreli kasırgalarda bu tarihi bir fırtına olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Los Angeles yakınlarındaki liman kenti Long Beach Belediye Başkanı ise, bu hafta tüm yıl boyunca yağan yağmurdan daha fazla yağmur yağdığını belirtti.

YÜZLERCE UÇUŞ ERTELENDİ

Kaliforniya’yı vuran dev rüzgarlardan en çok havayolu ulaşımı etkilendi. Yüzlerce uçuşun ertelendiği ya da iptal edildiği açıklandı.

Şiddetli rüzgarların hızının saatte 100 mile ulaştığı ve sokakların güvenli olmadığı vurgusu yapıldı.

ATMOSFERİK NEHİR FIRTINASI NEDİR?

Atmosferik nehirler, dünya atmosferinde (troposferde) yüksek seviyelerde su buharının taşınması sonucu oluşan su buharı akımlarıdır.

Bu akımlar genellikle, ekvator yakınlarındaki okyanuslardan başlayarak kutuplara doğru hareket ederler.

Atmosferik nehirler, çoğunlukla 250 ila 500 km genişliğinde ve 2000 ila 4000 km uzunluğundadır ve içerdikleri su buharı miktarı, dünyadaki tüm nehirlerin yıllık akışından daha fazla olabilir.

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