ABD'de nisan ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de nisan ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri açıklandı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda yüzde 0,1'er arttı. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda yüzde 0,1'er arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde martta olduğu gibi yüzde 0,4 azalması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,1 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,5 düşmesi öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, martta da yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 2 yükseldi.

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