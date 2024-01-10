ABD'de ölümcül kasırga ve kar alarmı

Çok sayıda kasırganın bildirildiği Florida'da kuvvetli rüzgarlar arabaları devirdi ve evlerin çatısını uçurdu. Yarım milyondan fazla insan elektriksiz kalırken, 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

FlightAware'in verilerine göre Salı günü ABD içinde ve dışında 1.300'den fazla uçuş iptal edildi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı hava koşulları nedeniyle başka yöne yönlendirilmek zorunda kaldı.

Harris'in sözcüsü, sert hava koşulları nedeniyle uçağının Atlanta'dan Washington DC'ye dönerken Maryland yerine Virginia'ya inmesini gerektirdiğini söyledi.

Salı akşamı itibarıyla Florida'dan New York Eyaleti'ne kadar ABD'nin doğusunda 630.000'den fazla hane elektriksiz kaldı.

Florida'daki düzinelerce ilçe, fırtınaların evlerin çatılarını uçurduğu ve elektrik hatlarını yıktığı için olağanüstü hal ilan etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salı günü erken saatlerde Florida, Alabama ve Georgia'da 12 hortumun bildirildiği, ciddi hasara neden olduğu, bazı bölgelerde arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Alabama’da bölgeyi kasıp kavuran ve mobil evleri ve karavanları tahrip eden bir kasırganın ardından 81 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Carolina’da da bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, Georgia'nın Clayton County kentinde bir ağacın otoyolun üzerinde seyreden aracın üzerine düşmesi sonucu şoförün hayatını kaybettiğini bildirdiler.