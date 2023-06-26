ABD'de otoparkta silahlı saldırı:3 kişi öldü

Kansas City'de meydana gelen saldırıda vurulan 8 kişiden 3'nün hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'de otoparkta silahlı saldırı:3 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Kansas City, Missouri'de bir park yerinde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişinin öldüğü ve beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın Kansas City şehir merkezinin güneydoğusunda sabaha karşı 4:30 civarında çıktığı belirtildi.

Polis memurlarının bir silah sesi raporunu araştırmak üzere çağrıldığı, otoparkta ve sokakta iki erkek ve bir kadın olmak üzere üç ceset bulunduğu söylendi.

Konuyla ilgili tutuklama yapılmazken olayın detaylarının araştırıldığı açıklandı. Saldırıya karışan şüpheli veya zanlıların tutuklanması için yardımcı olacaklara yol açacak bilgiler verebileceklere 25.000 Dolar ödül teklif edildi.

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