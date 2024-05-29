ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İHA
ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde bulunan bir binada patlama gerçekleşti. Patlama anları anbean güvenlik kamerasına yansırken binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlama esnasında bir banka çalışanının yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Finley, zemin katın çöktüğünü ve ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederken, bina boşaltıldı ve çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.

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