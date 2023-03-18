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Bankaların 15 günlük kaybı 450 milyar dolar

Faizlerin yükselmeye başlamasıyla gelen banka iflasları 450 milyar doların üzerinde değer kaybına mal oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:57
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ABD'de peşpeşe yaşanan banka krizi 15 günde 450 milyar dolar kayıp getirdi

Bankaların 15 günlük kaybı 450 milyar dolar
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Banka iflaslarının yaşandığı ABD, Avrupa ve Japonya'daki bankaların şu ana kadar sadece 15 günde  450 milyar doların üzerinde değer kaybettiği öğrenildi.

ABD'de Silvergate Capital, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile First Republic Bank'ın yaşadığı sıkıntılar, Avrupa'da ise İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi, küresel bir bankacılık krizine ilişkin korkuların artmasına neden oldu.

ABD'de 15 yılın en büyük banka iflası yaşanması ve ardından Amerika'nın 16'ıncı büyük bankası olan Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atandığının duyurulmasıyla küresel piyasalardaki endişe artmıştı.

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