ABD’de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde tekerleğinden kıvılcımlar saçarak patlak bir lastikle trafikte seyreden araçta çıkan yangında 84 yaşındaki sürücüyü polis kurtardı. O anlar polisin araç kamerasına yansıdı.

ABD’de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde tekerleğinden kıvılcımlar saçarak patlak bir lastikle trafikte seyreden araçta yangın çıktı. Aracı fark eden polis memurları, 84 yaşındaki sürücüyü alevler içindeki araçtan kurtardı. O anlar polisin araç kamerasına yansıdı.

Olay, ülkenin Wisconsin eyaletinde bulunan Kenosha şehrinde dün meydana geldi. Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21:00 civarı departmana bağlı polis memurları, tekerleğinden kıvılcımlar saçarak patlak bir lastikle trafikte seyreden bir minivan tespit etti. 84 yaşındaki sürücüsünün polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı araçta yangın çıktı ve araç alevler içinde kaldı. Kısa bir süre sonra duran araca koşan polis memurları, yaşlı sürücüyü alevler içindeki araçtan kurtararak güvenli bir yere çekti. Olayda kimsenin yara almadığı ifade edildi.

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