ABD'de polis şiddetinden ölen siyahi gencin adli tıp raporu belli oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 6 polis tarafından dövülerek hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un adlı tip raporunda ölüm şekli “cinayet” olarak tanımlandı.

ABD'de polis şiddetinden ölen siyahi gencin adli tıp raporu belli oldu

Memphis'teki adli tabip tarafından yayımlanan raporda, Nichols’un, kafasına aldığı ağır darbeler nedeniyle öldüğü belirtildi.

Raporda, Nichols’un ölüm şekli “cinayet” olarak tanımlanırken, kafasında ve vücudun diğer kısımlarında çok sayıda ezilme, beyin yaralanması, kesik ve morluklara da dikkat çekildi.

Nichols’un aile avukatı Ben Crump, rapor hakkında kendilerinin bilgilendirildiğini aktararak, "Resmi otopsi raporu, bu anlamsız trajedi için adalet arama taahhüdümüzü daha da ileriye taşıyor." ifadesini kullandı.

NE OLDU

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

5’i siyahi 6 polisin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde polis şiddetine karşı gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 6 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti. Olaya karışan polisler hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Nichols’un annesi, Memphis şehir yönetimi ve polis departmanına ayrıca 550 milyon dolarlık federal tazminat davası açmıştı.

(AA)

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