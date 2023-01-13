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Robot avukat tutana bir milyon dolar verilecek

ABD'de şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Robot Avukat'ı kullanmak ve davalarında savunma yapmasını isteyecek kişilere bir milyon dolar verileceği duyuruldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:56
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ABD'de robot avukat tutanlara bir milyon dolar verilecek

Robot avukat tutana bir milyon dolar verilecek
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ABD'de yapay zeka şubat ayından itibaren ürettiği robot avukatları kullanmaya başlayacak Görülecek bir trafik cezası davasında tarihte ilk kez sanık avukatı olarak bir robot avukat kullanılacak.

Sanığa duruşma sırasında kulaklık aracılığıyla danışmanlık yapması beklenen yapay zeka, mahkemedeki dinleme yaparak sanığın verebileceği en iyi cevapları analiz edecek.

Akıllı telefon üzerinde çalışan teknoloji, sanığın kimliğini gizli tutan DoNotPay adlı bir teknoloji girişimi tarafından tasarlandığını duyurdu.

Bahsi edilen robot avukatın müşteri çekmek için tam bir milyon dolar vaat etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ROBOT AVUKAT TUTANA 1 MİLYON DOLAR

DoNotPay CEO'su Joshua Browder, Twitter'dan yaptığı açıklamada yapay zekayı "daha yüksek bir mahkemede" görmek istediğini söyledi.

Trafik cezasıyla ilgili davanın araç için fazla basit olduğunu savunan Browder, "Bu yüzden bu ciddi teklifi yapıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

ABD Yüksek Mahkemesi'nde yakın zamanda görülecek bir davada AirPods takarak robot avukatımızın söylediklerini tekrar ederek savunmayı ona bırakacak herhangi bir avukata veya sanığa bir milyon dolar ödeyeceğiz.

ROBOT AVUKAT DAVAYI KAZAMAZSA NE OLACAK

Browder, robot avukatın davayı kaybettiği durumda para cezalarını DoNotPay'in karşılayacağınıN altını çizdi.

Bu projeyi destekleyen yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz, Crew Capital ve Founders Fund gibi ünlü risk sermayesi şirketleri de yer aldı.

ROBOT AVUKAT KULLANMAK YASAK

Aslında ABD'deki birçok mahkeme salonunda teknolojilerin kullanılmasının yasal olmadığı biliniyor. Ancak bazı mahkemeler, sanıkların bluetooth özellikli işitme cihazları takmasına izin veriyor. Dolayısıyla DoNotPay yetkilileri de yapay zeka aracının bu olanaktan yararlanabileceğini ifade etti.

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