ABD'de salgın alarmı! Vaka sayısı 935'e çıktı

Kaynak: DHA
ABD'de salgın alarmı! Vaka sayısı 935'e çıktı

ABD'de artış gösteren kızamık salgınında vaka sayısı 935'e yükseldi. Bu rakam 2024 yılında görülen miktarın üç katından fazla olduğu ortaya çıktı.

ABD'de 935 teyit edilmiş kızamık vakası olduğu bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke çapında doğrulanmış vakaların artmaya devam ettiğini açıkladı. CDC'nin teyit edilmiş kızamık vaka sayısı 935 olarak belirtilirken, bu rakamın 2024 yılının tamamında görülen miktarın üç katından fazla olduğu kaydedildi.

Texas'ta üç aydır devam eden salgının, önceki gün itibarıyla teyit edilen 683 vaka ile vakaların büyük çoğunluğunu oluşturduğu ifade edildi. Salgın New Mexico, Oklahoma ve Kansas'a da yayıldı. Üç ya da daha fazla vaka olarak tanımlanan aktif salgınların görüldüğü diğer eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee yer alıyor.

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