ABD'de sanayi üretimi ağustosta yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerden fazla arttığını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD'de sanayi üretimi ağustosta yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilere paralel arttı. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,4 yükselmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 79,7 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79,3 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçmişti.

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