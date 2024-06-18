ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarına dair verileri yayımladı. Rapora göre, ABD'deki sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Piyasa analistleri, bu dönem için sanayi üretiminde yüzde 0,3'lük bir artış bekliyorlardı, ancak sanayi üretimi nisan ayında sabit kalmıştı. İmalat sanayisinin üretimi de mayıs ayında aylık yüsde 0,9 artarak beklentileri aştı.

Piyasa öngörüleri, imalat sanayisi üretiminin yalnızca yüzde 0,3 artacağı yönündeydi; nisan ayında ise yüzde 0,4'lük bir düşüş yaşanmıştı. Ülkenin kapasite kullanım oranı da mayıs ayında 0,5 puanlık bir artışla yüzde 78,7'ye yükseldi ve bu, altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kapasite kullanımının yüzde 78,6 olması beklenirken, nisan ayında bu oran yüzde 78,2 olarak ölçülmüştü.