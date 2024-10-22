ABD'de seçim resmen başladı ilk oylar Alaska'dan

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı..O yarışta son düzlüğe girildi. 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde ilk oylar Alaska'da kullanılmaya başlandı.

İLK OYLAR ALASKA'DAN

Alaska’da ABD başkanlık seçimleri için erken ve gıyaben oy verme işlemleri resmen başladı. Anchorage Belediye Binası, seçmenlerin oy kullanabileceği ana merkezlerden biri olarak sabah 08:30’dan akşam 17:00’ye kadar açık olacak. Bu süreç, hafta sonları da dahil olmak üzere 5 Kasım 2024’e kadar devam edecek

Son anketlerde Demokrat aday Kamala Harris'in önde olduğu belirtilirken, bahis platformlarında ise Cumhuriyetçi aday Trump öne çıktı.

Anketler Demokrat aday Kamala Harris'in 1-2 puan ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafif önünde olduğunu ortaya koydu. Harrris'in oy oranı yüzde 48-49 olurken, Trump yüzde 47 civarında kaldı.