ABD'de seçim resmen başladı ilk oylar Alaska'dan

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de seçim resmen başladı ilk oylar Alaska'dan

ABD başkanlık seçimleri Alaska’da kullanılan oylarla resmen başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı..O yarışta son düzlüğe girildi. 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde ilk oylar Alaska'da kullanılmaya başlandı.

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İLK OYLAR ALASKA'DAN

Alaska’da ABD başkanlık seçimleri için erken ve gıyaben oy verme işlemleri resmen başladı. Anchorage Belediye Binası, seçmenlerin oy kullanabileceği ana merkezlerden biri olarak sabah 08:30’dan akşam 17:00’ye kadar açık olacak. Bu süreç, hafta sonları da dahil olmak üzere 5 Kasım 2024’e kadar devam edecek

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Son anketlerde Demokrat aday Kamala Harris'in önde olduğu belirtilirken, bahis platformlarında ise Cumhuriyetçi aday Trump öne çıktı.

Anketler Demokrat aday Kamala Harris'in 1-2 puan ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafif önünde olduğunu ortaya koydu. Harrris'in oy oranı yüzde 48-49 olurken, Trump yüzde 47 civarında kaldı.

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