ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü

ABD'nin Indiana eyaletinde bir şerif yardımcısı köpek saldırısı sonucu hayatını kaybederken 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü

ABD'nin Indiana eyaletinin başkenti Indianapolis’te Şerif Yardımcısı Tamieka White ve 8 yaşındaki oğlu evlerinde köpek saldırısına uğradı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki White’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan küçük çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen polislere de saldıran köpeğin, etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Indianapolis polis departmanından yapılan açıklamada, köpeğin şerif yardımcısına ait olmadığı ve sahibinin tespit edildiği kaydedildi. Ancak köpeğin sahibi hakkında bilgi verilmedi.

Binbaşı Brittany Seligman White’ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, White bir anneydi. Dün gece hayatındaki en önemli kişiyi korurken evinde trajik bir saldırıya uğradı” dedi.

Indianapolis Hayvan Bakım Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından evdeki 3 köpeğe ve bir kediye el konulduğu, Pitbul cinsi olduğu tahmin edilen köpeklerin cinsinin gerekli testlerin ardından açıklanacağı ifade edildi.

Tamieka White 2007'de Marion County Şerif Ofisi'nde şerif yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.

ABD'de 6 Mayıs’ta Iowa eyaletinde bir evde yaşanan köpek saldırısında bir bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin 46 yaşındaki büyükannesi ağır yaralanmıştı.

(İHA)

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