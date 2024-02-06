ABD'de siber saldırı. Hükümet sistemleri çöktü

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Fulton İlçesi’nde meydana gelen bir siber saldırı, hükümetin çeşitli sistemlerini felce uğratarak mahkeme dosyaları, vergi işlemleri ve diğer hizmetlere erişimi engelledi. Kesintinin henüz giderilemediği bildirilirken ne zaman düzeleceği konusunda bir tahminde bulunulamadı.

Bölge Savcısı Fani Willis, ofisinin telefonlarına, internetine ve mahkeme sistemine olan web erişiminin kesildiğini bildirdi. Willis, 2020 seçimlerini bozma davasında Donald Trump ve 18 diğer sanığı suçlamıştı. Bu saldırı ile seçimleri bozma davası arasında herhangi bir bağlantı tespit edilemedi.

İLETİŞİM, MAHKEME VE VERGİ SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ

Fulton İlçesi Komiserler Kurulu Başkanı Robb Pitts, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, iletişim, mahkeme ve vergi sistemlerinin tamamen çöktüğünü belirtti. Ayrıca, Fulton County’deki internet ve Odyssey mahkeme sistemine erişimin de durduğunu ifade etti.

Pitts, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu siber saldırının geniş çaplı bir sistem kesintisine yol açtığını ve soruşturmanın hala başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Pitts, “Fulton County olarak, siber güvenliği çok ciddiye alıyoruz ve hassas bilgilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Şu anda vatandaşlar veya çalışanlarla ilgili herhangi bir hassas bilginin ifşa edildiğini düşünmüyoruz, ancak konuyu dikkatle incelemeye devam ediyoruz” dedi.

Kesinti sırasında, emlak vergisi işlemleri, ateşli silah ruhsatları ve evlilik kayıtları da dahil olmak üzere adalet sistemlerine erişim durdu. İlçenin Bilgi Teknolojileri Dairesi, bu sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Atlanta’daki FBI, CNN’e olaydan haberdar olduklarını ve Fulton County’nin BT departmanıyla iletişim halinde olduklarını belirtti. FBI, “Siber suça karışan herkesi tespit etmek ve sorunu çözmek için kurumlar arası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Siber saldırılar ve diğer bilgisayar korsanlığı tehditleri, genellikle bu tür tehditlerle başa çıkmak için maddi güç ve personel eksikliği yaşayan eyalet ve yerel yönetimleri yıllardır rahatsız ediyor. The Atlanta Journal-Constitution’a göre, 2018 yılında Atlanta, onarılması milyonlarca dolara mal olan bir fidye yazılımı siber saldırısına maruz kaldı.

The Baltimore Sun’a göre, 2019 yılında Baltimore şehrinin bilgisayarlarına yapılan bir saldırı sonrasında, şehir su faturası ödemelerini üç ay boyunca işleme koyamadı. Baltimore yetkilileri, o sırada siber saldırının şehre 18 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.