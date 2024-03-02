ABD'de Son Anket 'Biden, Trump'ın Gerisinde'

New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen ankette, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade ederken, Trump'ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 47'si Biden'ın "görevini yürütme biçimini" kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan birinin ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

NYT ve Siena ortaklığında aynı sorularla geçen yıl yapılan ankette de Trump, kayıtlı seçmenlerde Biden'ın 2 puan önünde çıkmış ancak "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) delegeleri açısından da Biden, 2 puanla Trump'ı geride bırakmıştı.

25-28 Şubat tarihleri arasında ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete her iki partiden rastgele seçilen 980 kayıtlı seçmenin katıldığı bildirildi.