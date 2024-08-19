ABD'de start-up iflasları artıyor

Financial Times'ın Carta şirketinin verilerine dayanarak yayınladığı haberde 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki start-up iflaslarının sayısı 2023'e göre %60 arttı.

2024 yılının ilk çeyreğinde 254 Carta müşterisi iflas başvurusunda bulundu. Şirket 2019 yılında istatistik tutmaya başladı; bu yıla kıyasla iflasların sayısı ise yedi kat arttı.

Morgan Stanley, start-up kurucularının COVID-19 salgını sırasındaki teknoloji patlaması sırasında topladıkları tüm fonları tükettiğini açıkladı. Uzmanlar, ABD'deki startup'ların yaklaşık 4 milyon kişiyi istihdam etmesi nedeniyle artan sayıda startup iflasının ekonominin istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Kruze Consulting Başkan Yardımcısı Healy Jones, teknolojik patlama sırasında fonların startup'lara önemli meblağlar yatırdığını ve böylece piyasa değerlerini artırdığını vurguladı. Artık çoğunlukla yapay zeka geliştirme alanında çalışan startup'lar gelecek yatırımlara bel bağlamış durumda.