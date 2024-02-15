ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: 1 ölü, 10 yaralı

Kaynak: AA
ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: 1 ölü, 10 yaralı
ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kansas City şehrinde Amerikan futbolu finali Super Bowl şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Kansas City polisinden yapılan açıklamada, şehir meydanında yer alan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiği ve kutlamaya katılan en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kansas City İtfaiye Birimi ise saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kutlamaya katılanların silah seslerinin duyulduğu anlarda panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 2 silahlı şüpheli gözaltına alındı.

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