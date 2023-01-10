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O ülkede TikTok yasağı genişletildi. TikTok’tan tepki gecikmedi

ABD’nin 2 eyaletinde TikTok’a girilmesi yasaklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:29
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ABD'de TikTok yasağı genişletildi

O ülkede TikTok yasağı genişletildi. TikTok’tan tepki gecikmedi
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AA’da yer alan bilgilere göre, ABD’nin New Jersey ve Ohio eyaletlerinden, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’a yasak geldi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok uygulamasına giriş yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Murphy’nin ofisinden yapılan açıklamada ise, "Çin hükümetinin, ByteDance’ten isteyebileceği kullanıcı verileriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri mevcut" ifadeleri kullanıldı.

Ohio Valisi Mike DeWine da, platform kullanıcılarının verilerinin cihazlarda depolanmasıyla yerel ve ulusal siber güvenlik tehditleri oluştuğunu savundu.

TIKTOK’TAN TEPKİ GELDİ

TikTok yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, yasaklar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları ve uygulamanın herhangi bir siber güvenlik tehdidi içermediği belirtildi.

Wisconsin Valisi Tony Evers da geçtiğimiz günlerde diğer eyaletlerin aldığı kararlar doğrultusunda ABD’de 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasına, resmi kurumlara ait cihazlardan erişim yasağı getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

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XYZ
10.01.2023 15:17
VAY DİKTATÖRLER VAY O EYALETLERİDE REİS ERDOĞAN YÖNETİYORDUR HEH  
 
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