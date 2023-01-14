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Trump'a 1,6 milyon dolar ceza geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yöneticisi olduğu Trump Şirketler Grubu, vergi kaçakçılığından suçlu bulunduğu yargılama sonucunda bugün 1,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:24
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ABD'de Trump Şirketler Grubuna vergi kaçakçılığından 1,6 milyon dolar para cezası

Trump'a 1,6 milyon dolar ceza geldi
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Davaya bakan New York Yargıcı, Trump Şirketler Grubunun iki yan kuruluşu olan Trump AŞ. ile Trump Maaş ve Muhasebeye 1,6 milyon dolar para cezası verdi.

New York yasalarına göre, benzeri vergi kaçırma ve usulsüzlük davaları sonucunda şirketlere en fazla 1,6 milyon dolar cezası verilebildiği belirtiliyor.

Trump Şirketler Grubunun bu cezayı kolayca ödeyebileceği, ancak ağır suç mahkumiyetinden dolayı bundan sonra kredi ve ihale alma imkanlarının etkilenebileceği kaydediliyor.

Bu davadan dolayı Trump veya aile üyelerinden birisinin herhangi bir ceza alması beklenmiyor.

Öte yandan, New York Başsavcısı Letitia James'in Trump, en büyük üç çocuğu ve üst düzey yöneticiler hakkında, "Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığı" iddiasıyla açtığı 250 milyon dolarlık ayrı bir soruşturma devam ediyor.

TRUMP ŞİRKETİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI DAVASI

Manhattan Bölge Savcılığı, 2018'de Trump'ın şirketlerindeki iş uygulamaları, kayıt dışı ikramiyeler, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konular hakkında inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, 2 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturmuş, jüri de davanın açılması yönünde karar vermişti.

New York Federal Mahkemesinde 31 Ekim 2022'de başlanan yargılama sonunda Trump Şirketler Grubu, jüri tarafından 7 Aralık 2022'de vergi kaçakçılığı ile ilgili yöneltilen 17 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Suçlananlar arasında yer alan şirketin mali işler üst yöneticisi Allen Weisselberg, dava öncesi savcılarla Trump'a karşı işbirliği yapmayı reddetmiş ancak Ağustos 2022'de, yargılama sırasında doğru ifade vermesi karşılığında 5 ay hapis cezası alması ve yaklaşık 1,7 milyon dolar vergi borcunun tahsil edilmesi konusunda savcılarla anlaşmaya varmıştı.

75 yaşındaki Weisselberg, önceki gün anlaşmanın bir parçası olarak 5 ay hapis ve 1,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmış, New York'taki Riker Island Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Savcılarla savunma anlaşma yapmaması halinde Weisselberg'in 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

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memoli
14.01.2023 09:26
vay arkadaş dünyanın her yerindeki idarecilerin durumu bu  
 
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