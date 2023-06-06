ABD’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotunun baygın olduğu ortaya çıktı

ABD medyası, uçağı durdurmak için havalandırılan savaş uçaklarının pilotlarının, küçük uçağın pilotunun baygın olduğunu gördüğünü bildirdi.

Kazada pilot ve üç yolcu hayatını kaybetti. Pilotun son iki saatte hiçbir iletişim kurmadığı ve uçağın yakıtının bitmesiyle düştüğü belirtildi. Pilotun neden bayıldığı henüz bilinmiyor, ancak uçaktaki basınç düşmesinin sebep olabileceği düşünülüyor. Askeri kaynaklar, küçük uçağın düşürülmediğini veya savaş uçakları tarafından vurulmadığını söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu müfettişi Adam Gerhardt, enkazda incelemenin devam ettiğini ve daha detaylı bir raporun gelecek hafta, son raporun ise 12 ila 24 ay içinde yayımlanacağını açıkladı.

Savaş uçaklarının ses duvarını aşması başkentte korkuya yol açmıştı

Küçük uçağı engellemeye çalışan iki F-16 savaş uçağı, ses duvarını aştığında Washington DC'de büyük bir korku yaşanmıştı. Patlama sesinin nereden geldiği bir süre anlaşılamamıştı.