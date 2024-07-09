ABD'de United Airlines uçağının kalkışı sırasında tekerlek koptu

Boeing 757-200 tipi uçak, kazaya rağmen Denver’e güvenli şekilde iniş yaptı.

United Airlines’a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı esnada bir tekerleğini kaybetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uçak 174 yolcu ve 7 mürettebatıyla birlikte Denver’e güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Soruşturma başlatıldı

United Airlines, olayın nedenini araştırdıklarını belirterek bir açıklama yaptı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz mart ayında, United Airlines’a ait bir başka Boeing 777 tipi yolcu uçağı, San Francisco Uluslararası Havalimanı’ndan Japonya’ya kalkış yaparken tekerleğini kaybetmiş ve park halindeki birkaç araca zarar vermişti.