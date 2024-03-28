ABD'de, yıkılan köprüden düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA
ABD'de, yıkılan köprüden düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD'nin Baltimore kentinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 2 kişinin cesedine ulaşıldı.


ABD'nin Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından suya düşenleri arama çalışmalarında sonuç alınmaya başlandı. Maryland eyalet polisi yaptığı açıklamada, nehre düşen kırmızı renkte bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera’nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının enkaz temizlemesi bitene kadar durdurulduğunu belirtti.
Henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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