ABD'de, yıkılan köprüden düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı



ABD'nin Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından suya düşenleri arama çalışmalarında sonuç alınmaya başlandı. Maryland eyalet polisi yaptığı açıklamada, nehre düşen kırmızı renkte bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera’nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının enkaz temizlemesi bitene kadar durdurulduğunu belirtti.

Henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.