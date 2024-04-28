Bahar dizisine kadın muhtar geliyor! İşte o ünlü isim…

Kaynak: Haber Merkezi
Bahar dizisine kadın muhtar geliyor! İşte o ünlü isim…
Her Salı Show Tv’de izleyiciyle buluşan Bahar dizisine ünlü bir oyuncu muhtar rolüyle konuk oluyor.

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde başarısıyla dikkat çeken Bahar dizisi birçok ünlü oyuncuyu konuk etmişti.

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Müfit Kayacan, Pelin Karahan ve Ferhan Şensoy gibi isimlerin konuk olduğu diziye şimdi de ünlü oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu konuk oluyor.

30 Nisan Salı akşamı yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, bir muhtara hayat verecek.

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Dizi ile ilgili heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Sakallıoğlu, “Salı akşamı Bahar dizisinde buluşalım Muhtarlığa adım attığım bu güzide yolda sizlerle beraberim. Alem hizmet görsün.” ifadelerini kullandı.

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Son olarak 10. Bölümü yayınlanan dizinin kadrosunda Deemet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Buğra Gülsoy gibi isimler bulunuyor.

Dizinin yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasoy Koç kaleme alıyor.

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