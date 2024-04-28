Sokak satıcılarına operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak yakalandı. Yapılan aramalar kapsamında, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye gönderildi.
Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
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