Sokak satıcılarına operasyon

Kaynak: İHA
Sokak satıcılarına operasyon
Elazığ’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak yakalandı. Yapılan aramalar kapsamında, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

elezig1.jpg

İlgili Haberler
Otoparkta bulunan araç alev topuna döndü
Otoparkta bulunan araç alev topuna döndü
Jandarma ekipleri hekimleri unutmadı
Jandarma ekipleri hekimleri unutmadı
Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı
Bandırma'da şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu
Bandırma'da şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu
Son Haberler
Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu Ekonomi
Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesine buz koyunca ne olur? Yemek Tarifleri
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesine buz koyunca ne olur?
Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceği maçı açıkladı Spor
Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceği maçı açıkladı
Erzurum'da Kaf Laleleri açtı Yaşam
Erzurum'da Kaf Laleleri açtı
Gofret markasında zararlı madde tespit edildi. 'Ağzınıza bile sürmeyin' denildi. Acil toplatılıyor Gündem
Gofret markasında zararlı madde tespit edildi. 'Ağzınıza bile sürmeyin' denildi. Acil toplatılıyor
Özge Özpirinçci’den integralin müfredattan kaldırılmasına sert tepki: 'Bizim günahımız neydi?' Magazin
Özge Özpirinçci’den integralin müfredattan kaldırılmasına sert tepki: 'Bizim günahımız neydi?'
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı