Sokak satıcılarına operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak yakalandı. Yapılan aramalar kapsamında, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.