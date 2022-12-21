﻿ABD'deki 6,4'lük depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti

California 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Eureka kentinin Humboldt bölgesi oldu.

TRT Haber’in aktardığına göre; yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde biri çocuk en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

70 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Şiddetli deprem, enerji hatlarını da olumsuz etkiledi. Bölgede 70 bin haneye elektrik verilemedi.

Deprem sonrası 10'un üzerinde artçı sarsıntı kayda geçti.

Tsunami uyarısı ise yapılmadı.

"30 YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

Uzmanlar, sık sık sarsıntıların görüldüğü eyalette gelecekteki 30 yıl içinde büyük bir

deprem olasılığının bulunduğuna dikkati çekiyor.

1994 yılında 6,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı eyalette, 60 kişi hayatını kaybetmiş, 10 milyar dolarlık hasar kayda geçmişti. (AA)