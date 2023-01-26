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Apple'da 100 bin dolarlık hırsızlık şoku

ABD'de tam yüz bin dolarlık hırsızlık girişiminde bulunuldu. Hırsızlar çaldıkları cihazları alarak kaçtı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:17
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ABD'deki Apple'da büyük hırsızlık

Apple'da 100 bin dolarlık hırsızlık şoku
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Apple'da dönem dönem gerçekleşen soygunlara bir yenisi daha eklendi. ABD'de bir Apple mağazası soyuldu. Ohio bölgesinde gerçekleşen soygunda 100 bin dolarlık Apple ürününün çalındığı belirtildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Bir grup hırsız, Ohio eyaletindeki Apple Store'a saldırdı. Beavercreek'te yer alan mağazaya giren grubun, 100 bin doların üzerinde ürün çaldığı açıklandı. Sabah 05:40 sularında meydana gelen olayda üç kişi olduğu ve kaçmayı başardıkları bilgisi de aktarıldı.

HANGİ CİHAZLAR ÇALINDI

Beavercreek Polis Departmanı, çalınan cihazları takip etmek ve bulabilmek için GPS'ten faydalanmak istedi. Cihazların uyarı özelliklerini etkinleştirmeyi başaran ekipler, yol üzerine bırakılan cihazların büyük bir çoğunluğuna ulaştı. 

Cihazların çoğunluğu bulunmuş olsa da suçu işleyenler hala yakalanamadı. Polis ekibi bölge kameralarını kontrol ederek hırsızları aramaya devam ediyor.

Soygun sabah saatlerinde gerçekleştiği için can kaybı yaşanmaması bir şans olarak yorumlandı.

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