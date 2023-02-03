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O üniversitede TikTok yasaklandı

ABD'deki Auburn Üniversitesi'nde kampüs içerisinde TikTok'a erişim engellendi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:01
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ABD'deki Auburn Üniversitesi'nde TikTok erişime engellendi

O üniversitede TikTok yasaklandı
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Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması TikTok, bazı çevrelere rahatsızlık veriyordu.

ABD'DEKİ BİR ÜNİVERSİTEDE TİKTOK YASAKLANDI

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Auburn Üniversitesi, kampüs içerisindeki WiFi'ye bağlıyken TikTok'a erişilmesini engelledi. Bu hareketin arkasında eyalet çerçevesinde alınan devlet kurumlarının TikTok'u yasaklaması kararı yattı.

ÇİN'DE DE TİKTOK ENGELLENİYOR

ABD'de uzun süredir devam eden tartışmalardan biri de TikTok'un ABD vatandaşlarının verilerini çalmak amacıyla Çin Hükümeti tarafından kullanıldığı iddiasıydı. Geçtiğimiz aylarda iddiada kalmayarak bazı eyaletlerde devlet yetkililerinin ve kamu kuruluşlarının TikTok kullanması yasaklandı.

Alabama Valisi Kay Ivey'in aldığı kararla yasağı yürürlüğe koyan Auburn Üniversitesi, kampüs içerisindeki internet üzerinden TikTok'a erişilmesini engelledi. Eyaletteki birçok kolejden resmi TikTok hesaplarını kaldırmaları istendi.

TikTok'un akademik eğitim için önemine vurgu yapan Auburn İletişim ve Gazetecilik Okulu öğretim üyesi Gheni Platenburg, bazen derslerde kullandıkları TikTok ödevlerinin yerine başka ödevler bulmaları gerektiğini belirtti. Gheni Platenburg  sözlerine, "Bunun müfredattan tamamen çıkarılmasının öğrencilere haksızlık olacağını düşünüyorum. TikTok, bugünlerde hikaye anlatma deneyiminde büyük bir rol oynuyor." diyerek devam etti.

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