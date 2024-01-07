ABD'deki kasırga elektrik direğini böyle yuttu. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki kasırga elektrik direğini böyle yuttu. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri şoke etti
ABD'nin Florida eyaletinde çıkan kasırga kıyı kesimlerini adeta birbirine kattı. Bir elektrik direğini içine çeken kasırganın, belli bölgelerde elektriklerin kesintiye uğramasına sebep olduğu belirlendi.

Okyanus kıyılarında bulunan şehirlerinde sık sık meydana gelen kasırga afetiyle tanınan ABD'nin Florida eyaletinden yine korkutan görüntüler geldi.

Meteoroloji yetkililerinin bölgeye yaklaşmakta olan güçlü bir fırtına uyarısını duyurmasından kısa bir süre sonra, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale şehir merkezini bir kasırga yıktı geçti.

ekran-goruntusu-2024-01-07-175504.jpg

Kasırga sebebiyle dağınık elektrik kesintileri ihbarları gelirken, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

ekran-goruntusu-2024-01-07-175526.jpg

Kasırga, Las Olas Caddesi'nin batısına ve kıyı su yoluna kadar indi. Kasırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca izleyicileri korkuttu.

ekran-goruntusu-2024-01-07-175543.jpg

ekran-goruntusu-2024-01-07-175610.jpg

ekran-goruntusu-2024-01-07-175635.jpg

Son Haberler
Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz Spor
Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz
İstanbul’un göbeğinde alkol alıp havaya ateş açtı. Bu magandalara artık kim ‘dur’ diyecek? Gündem
İstanbul’un göbeğinde alkol alıp havaya ateş açtı. Bu magandalara artık kim ‘dur’ diyecek?
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi açıkladı. '8 binden fazla Filistinli kayıp' Dünya
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi açıkladı. '8 binden fazla Filistinli kayıp'
Rams Park'ta müthiş coşku. Bu şovu izleyenler adeta büyülendi Spor
Rams Park'ta müthiş coşku. Bu şovu izleyenler adeta büyülendi
Yolda köpeğe çarpan polis aracı şarampole yuvarlandı. 3 polis yaralı Gündem
Yolda köpeğe çarpan polis aracı şarampole yuvarlandı. 3 polis yaralı
İzmir'de çıkan hortum su tankerini 30 metre fırlattı. Çatılar ve ağaçlar hortumun hışmına dayanamadı Gündem
İzmir'de çıkan hortum su tankerini 30 metre fırlattı. Çatılar ve ağaçlar hortumun hışmına dayanamadı
Galatasaray'da Ahmet Çalık unutulmadı Spor
Galatasaray'da Ahmet Çalık unutulmadı