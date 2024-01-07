ABD'deki kasırga elektrik direğini böyle yuttu. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri şoke etti

Okyanus kıyılarında bulunan şehirlerinde sık sık meydana gelen kasırga afetiyle tanınan ABD'nin Florida eyaletinden yine korkutan görüntüler geldi.

Meteoroloji yetkililerinin bölgeye yaklaşmakta olan güçlü bir fırtına uyarısını duyurmasından kısa bir süre sonra, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale şehir merkezini bir kasırga yıktı geçti.

Kasırga sebebiyle dağınık elektrik kesintileri ihbarları gelirken, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

Kasırga, Las Olas Caddesi'nin batısına ve kıyı su yoluna kadar indi. Kasırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca izleyicileri korkuttu.