İşte ABD’deki okul saldırısının detayları: Mesajları ortaya çıktı

ABD'de 14 dakikada katliam yapan 28 yaşındaki saldırganın isminin Audrey Hale olduğu öğrenildi.

Saldırgan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yetkililer saldırganın üzerinde iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca olduğunu evinde ise bir av bir de pompalı tüfek bulunduğunu açıklamıştı.

Nashville polisinin yayınladığı videoda saldırganın elinde silahla okuldan içeri girdiği ve koridorlarda dolaştığı görülüyor.

Nashville kentinde yer alan ve bir kiliseye ait olan The Covenant School'a sabah saat 10 civarında gelen Audrey Hale, elindeki silahla okulun cam kapısına ateş edip içeri girdikten sonra katliama başlıyor.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD basını saldırganın son mesajlarına ulaştı. Hale, mesajları okuldan bir arkadaşı olan Averianna Patton'a gönderdi. Saldırganın Instagram üzerinden gönderdiği mesajında şu ifadeler yer aldı:

Bugün ölmeyi planlıyorum... muhtemelen haberlerde beni duyacaksınız. Bu benim son vedam. Seni seviyorum. Başka bir hayatta tekrar görüşmek üzere.

Aldığı mesajlar ile şoke olan Patton, Hale'i en son bu ayın başlarında gördüğünü söyledi.

Mesajı aldıktan sonra intiharı önleme amaçlı bir yardım hattını aradığını belirtti. Dün bir yetkili, 911'e ilk aramanın sabah 10:13'te yapıldığını ve Audrey Hale'in 10:27'de öldürüldüğünü açıklamıştı. Hale'in mesajlarının ise 09.57'de gönderildiği görülüyor.

“Audrey geçmişte intihara meyilli olduğunu başkalarıyla paylaştı ve ben bunu ciddiye almam gerektiğini biliyordum” diyen Patton sözlerine şöyle devam etti:

Saat 10:14'te Nashville'in acil olmayan hattını aradım ve evime bir memur göndereceklerini söyleyen biriyle konuşmadan önce yaklaşık yedi dakika beklemede kaldım.

Yetkililer saldırganın kurbanlarını daha önceden tanımadığını ve hepsini rastgele seçtiğini belirtti.

Cinayetin kurbanları 9 yaşındaki öğrenciler Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, Williams Kinney, 61 yaşındaki veli Mike Hill, 61 yaşındaki öğretmen Cynthia Peak ve 60 yaşındaki okul müdürü Katherine Koonce olarak belirlendi.

9 YAŞINDAKİ 3 ÇOCUĞU VE 3 ÇALIŞANI ÖLDÜRDÜ

Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde saldırganın ters giydiği kırmızı beyzbol şapkası, beyaz tişörtü ve koyu renkli yeleği ile okul koridorlarında dolaştığı görülüyor.

Elindeki silahla rastgele ateş açan saldırgan, 9 yaşındaki üç çocuğu ve üç çalışanı vurarak öldürdükten sonra okulun ikinci katında karşılaştığı polis memurları Rex Englebert ve Michael Collazo ile girdiği çatışma sonrası etkisiz hale getirildi.