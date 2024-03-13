ABD’den 300 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını duyurdu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yapılan açıklamada, bu yardımın ABD Savunma Bakanlığının sözleşmelerinden elde edilen beklenmedik maliyet tasarruflarından karşılanacağını belirtti.

Yeni askeri yardımın, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağını ifade etti.

Sullivan, açıklamasında, bu mühimmatların Ukrayna'nın silahlarının bir süre daha ateşlenebilmesini sağlayacağını, ancak sadece kısa bir süre için yeterli olacağını dile getirdi. Ancak, bu yardımın Ukrayna'nın silah tedarik sorununu tamamen çözmeyeceğini ve sadece birkaç haftalık bir süre için destek olabileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise yaptığı açıklamada, maliyet tasarrufları yoluyla Ukrayna'ya silah sağlamanın muhtemelen tek seferlik bir durum olduğunu ve bu yöntemin silah yardımlarını sürdürülebilir bir şekilde finanse etmek için uygun olmadığını vurguladı.

Bununla birlikte, geçen yıl aralık ayında sona eren ve Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik ek yardım talebinin henüz Kongre'den geçmediği belirtildi. Biden yönetimi, Ukrayna'ya destek için 60 milyar dolarlık ek yardım bütçesini Kongre'ye sunmuştu.