ABD’den 93 kuruluş hakkında yeni yaptırım kararları: Aralarında 16 Türk şirket var

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi; Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güney Kore, Kırgızistan ve Türkiye’den 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirdi.

Söz konusu kısıtlamalar, Rusya'ya dolaylı olarak destek sağlandığı gerekçesiyle alındı.

Listede Türkiye’den 16 kuruluş yer aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan belgede bulunan Türkiye’deki 16 şirket şu şekilde sıralandı:

Alesta World Dış Ticaret Limited Şirketi,

Azu International Bilgi Teknolojileri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

Bion Group İç Dış Ticaret Limited Şirketi,

Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.,

CTL Dış Ticaret Limited Şirketi,

CTM Dış Ticaret Limited Şirketi,

Ervacan Makina Ekipmanları ve Sanayi Tedarik Limited Şirketi,

Karasani Dış Ticaret Limited Şirketi,

Kayı Bilişim Elektronik Enerji Madencilik Ve Danışmanlık Limited Şirketi,

Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.,

Miray Global Sanayi Ve Ticaret,

Orel Dis Ticaret Limited Şirketi,

Ramses Turizm İşletmesi Danışmanlık,

Smart Trading Tasimacilik San Ve Ticaret Limited Şirketi,

Svista Turizm Ve Havacılık Dış Ticaret Limited Şirketi,

Transeurope Bilişim Dış Ticaret Limited Şirketi.

BIDEN AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde yaşamını yitirmesinin ardından Rusya'ya yönelik 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Biden ayrıca, Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa da ihracat kısıtlamaları getirildiğini duyurmuştu.