ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan barışına 'güçlü destek' açıklaması

Kaynak: AA
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan barışına 'güçlü destek' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini Washington’da düzenlenen toplantı öncesinde medyaya yaptığı açıklamada "çok güçlü şekilde desteklediklerini" belirtti.

Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek, son 1,5 yıl içinde her iki ülkenin kalıcı bir barış anlaşması için önemli adımlar attığını vurguladı. ABD'nin bu süreçte Avrupa Birliği ve diğer uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin, yapılan ilerlemelerin ve geriye kalan konuların değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Blinken, her iki ülkenin de nihai bir anlaşmaya çok yakın olduğuna inandığını ifade etti. ABD'nin bu süreçte nihai anlaşmaya varılmasını güçlü şekilde desteklediğini ve görüşmede daha fazla nasıl yardımcı olabileceklerini tartışacaklarını kaydetti.

İlgili Haberler
Uzmanından altın sahiplerine ecel terleri döktürecek uyarı. Yarın bu seviyeye düşecek
Bankada parası olanlar dikkat. 5 yıl sonra bir ilk yaşandı
Son Haberler
Güler misin ağlar mısın? Motor çalıp kız istemeye gittiler Video
Güler misin ağlar mısın? Motor çalıp kız istemeye gittiler
Mehmet Büyükekşi depremi. Telefon görüşmeleri ortaya çıktı Spor
Mehmet Büyükekşi depremi. Telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Bodrum'a kruvaziyerle 3 bin 175 turist geldi Yerel Haberler
Bodrum'a kruvaziyerle 3 bin 175 turist geldi
Çatının uçma anı kamerada Yerel Haberler
Çatının uçma anı kamerada
Gazze'ye insani yardımların girişi 65 gündür engelleniyor Dünya
Gazze'ye insani yardımların girişi 65 gündür engelleniyor
Biçilmesine saatler kala tarlası cayır cayır yandı Yerel Haberler
Biçilmesine saatler kala tarlası cayır cayır yandı