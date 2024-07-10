ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan barışına 'güçlü destek' açıklaması

Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek, son 1,5 yıl içinde her iki ülkenin kalıcı bir barış anlaşması için önemli adımlar attığını vurguladı. ABD'nin bu süreçte Avrupa Birliği ve diğer uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin, yapılan ilerlemelerin ve geriye kalan konuların değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Blinken, her iki ülkenin de nihai bir anlaşmaya çok yakın olduğuna inandığını ifade etti. ABD'nin bu süreçte nihai anlaşmaya varılmasını güçlü şekilde desteklediğini ve görüşmede daha fazla nasıl yardımcı olabileceklerini tartışacaklarını kaydetti.