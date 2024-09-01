ABD’den beklentiyi aşan büyüme. Piyasalar o karara odaklanmıştı

1,5 MİLYON KÜÇÜK İŞLETME İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine yönelik yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi neticesinde Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Gelir vergisinde 100 kişilik listenin yalnızca 27’sinin ismini açıkladı.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NDNA PAS HAMLESİ

Çin Merkez Bankası (PBOC) geçen toplantıda yaptığı indirimi sonrasında politika faiz oranlarını piyasa beklentilerine paralel şekilde sabit bıraktı.

PBOC, Temmuz ayında 20 baz puan indirdiği bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı oranını yüzde 2,3’te tuttu.

ABD EKONOMİSİ BÜYÜME VERİSİ AÇIKLANDI

Bu hafta ABD büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,0 artış gösterdi.

EURO BÖLGESİ’NDE İŞSİZLİK DÜŞTÜ

AB'de Haziran’da yüzde 6,5 olan işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde açıklandı.

EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON DÜŞTÜ

Euro Bölgesi'nde, enflasyon yıllık bazda ağustosta yüzde 2,2'ye geriledi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ALMANYA’DA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Almanya'da temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 1,9'a kadar düşerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin altında kaldı.