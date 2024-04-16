ABD'den biyolojik silah iddası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 "Silahların Kontrolü, Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri" raporu yayımlandı. Söz konusu raporda, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin CRISPR gibi genler üzerinde düzenleme ve değişim yapılmasını olanaklı hale getiren teknolojileri kullandığı ve bu sayede biyolojik silah ürettiği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin ekipman ve malzeme tedariki amacıyla diğer ülkelerle işbirliğinde bulunduğu söylenen raporda, Pyongyang yönetiminin biyolojik silahların üretimi ve kullanımını yasaklayan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nde bulunduğu vurgulandı.

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) 2023 yılı raporunda da Kuzey Kore'nin kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğu ileri sürülmüştü.

Taslağı İngiltere tarafından sunulan ve 1972 yılında imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklıyor ve bu silahların imha edilmesini öngörüyor.

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin tarafları arasında Türkiye’nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.